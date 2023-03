A Milano la grande festa dei neofascisti, con il concerto della band di CasaPound

Tutti allo stesso tavolo. Nella città "più ostile e globalista d'Italia". Venerdì 10 e sabato 11 marzo Milano si trasformerà nel centro di gravità delle sigle neofasciste meneghine, lombarde e italiane. Nel weekend, infatti, a "Presidio Milano" - il locale che si trova in piazza Aspromonte, storica sede dell'ormai disciolta Forza Nuova milanese - si terrà un evento di due giorni tra incontri, tavole rotonde e musica.

"Prospettive politiche per unire i patrioti, per fare rete tra realtà con storie differenti ma accomunate da valori e visioni del mondo che hanno il dovere di confrontarsi e trovare un terreno comune per le battaglie di oggi e di domani", la presentazione dell'appuntamento. "Una tavola rotonda aperta al pubblico a cui parteciperanno tante realtà politiche identitarie e patriottiche, per un ambiente finalmente libero da complessi e personalismi, con il filo spinato chiaramente rivolto in fuori", proseguono gli organizzatori.

E al tavolo effettivamente saranno in tanti. Ci saranno esponenti di CasaPound, di Lealtà Azione, di Veneto Fronte skinheads, di Fortezza Europa e di movimento nazionale, il gruppo nato proprio dai fuoriusciti di Forza Nuova. Per festeggiare i venti anni di "Presidio", ci saranno anche concerti, chiaramente a tema. Sul palco anche i ZetaZeroAlfa, la band fondata da Gianluca Iannone - leader di CasaPound - e diretta emanazione del movimento della tartaruga. "Un unico grande evento per festeggiare un traguardo incredibile in una delle città più ostili e globaliste d'Italia", assicurano dallo spazio.

"Non solo un concerto, ma in piazza Aspromonte si ritroveranno quasi tutte le sigle del neofascismo. Un chiaro tentativo di azione e coordinamento - la protesta di Osservatorio democratico sulle nuove destre in Italia - negli spazi che un governo a guida Fratelli d'Italia offre alla peggiore parte di questo Paese nostalgica del fascismo". Sulla stessa lunghezza d'onda anche Onorio Rosati, consigliere regionale di Verdi e Sinistra: "Visto quello che succede davanti alle scuole, in fatto in sé è preoccupante - la sua riflessione -. Si alimenta un clima di tensione nel silenzio del governo. È un segnale preoccupante".