Mascherine e distanziamento: la manifestazione della Curva Nord per omaggiare l'Inter

Nessuna festa scudetto, nessun maxi assembramento ma una manifestazione a sostegno della squadra. È quanto sta organizzando la Curva Nord dell'Inter fuori da San Siro per sabato 8 maggio prima della sfida casalinga con la Sampdoria. E gli ultrà, attraverso un messaggio su Facebook, hanno messo nero su bianco che tutti i partecipanti dovranno rispettare "le normative vigenti in materia di prevenzione della pandemia. Distanziamento e mascherina sono alla base di quanto programmato. Quindi tanto entusiasmo ma altresì disciplina ed ordine".

La manifestazione, come precisato dalla Prefettura, sarà controllata dalle forze dell'ordine. "Non vogliamo che evitabili cali di attenzione possano darci problemi in vista della vera festa regina che stiamo andando ad organizzare in occasione dell'ultima giornata di campionato (23 maggio, ndr)", si legge nella nota pubblicata su Facebook.

"Per la partita contro la Sampdoria vogliamo celebrare la squadra accompagnandola fino all'ingresso dentro lo stadio. Un muro di colore e passione da lasciare senza fiato — hanno scritto i supporter —. L'appello è rivolto a tutti gli interisti, senza alcuna preclusione e chi non dovesse trovar posto sotto la Nord è invitato a disporsi lungo via Caprilli da dove passerà comunque la squadra. Dopo il passaggio dei pullman ci disperderemo per andare a seguire la partita ognuno dove meglio crede".