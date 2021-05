Tifosi dell'Inter al Meazza, la festa di sabato 8 maggio sarà trasmessa in streaming

Diretta streaming su Youtube per consentire a tutti di assistere, seppure da lontano, all'accoglienza che si sta organizzando a Milano per festeggiare la squadra dell'Inter, in vista del match a San Siro contro la Sampdoria previsto alle 18 di sabato 8 maggio. L'Inter, domenica scorsa, ha vinto matematicamente il campionato 2020/2021 e, in questi giorni, si sta facendo di tutto per consentire i festeggiamenti rispettando ogni normativa anti covid vigente, dagli assembramenti alle mascherine, dopo che 10 mila tifosi avevano riempito piazza del Duomo generando diverse polemiche.

La Curva Nord ha annunciato che, a partire dalle 15.30, andrà in onda la diretta streaming sul proprio canale Youtube. In quel momento, non più di tremila tifosi (con il piazzale dello Sport transennato) potranno accogliere "dal vivo" il pullman della squadra in direzione San Siro, disponendosi anche lungo viale Caprilli. Il raduno è previsto a partire dalle ore 14. "La Nord invita tutti coloro che non potranno essere allo stadio domani a seguire la diretta dei momenti salienti attraverso il nostro canale Youtube", si legge nel post sulla pagina Facebook della "fanzine" ufficiale, "L'Urlo della Nord".

In precedenza era stato diramato, sempre attraverso la stessa pagina, l'invito ai presenti a rispettare le normative vigenti: "Distanziamento e mascherina sono alla base di quanto programmato. Quindi tanto entusiasmo ma altresì disciplina ed ordine. E' fondamentale essere consapevoli di questo, anche perché non vogliamo che evitabili cali di attenzione possano darci problemi in vista della vera festa regina che stiamo andando ad organizzare in occasione dell'ultima giornata di campionato (23 maggio 2021, Inter - Udinese)", si leggeva.

Divieto di alcol

Nel frattempo la prefettura ha disposto regole stringenti per controllare che tutto si svolga secondo le regole anti covid. Le forze dell'ordine presidieranno il piazzale dello Sport per far rispettare il numero contingentato. Contemporaneamente il prefetto ha imposto il divieto di vendita di alcol (tranne che al tavolo dei locali) dalle 14 alle 22 in zona San Siro e nel centro cittadino.