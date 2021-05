Non possiamo permetterci scene come Piazza Duomo, ha detto Locatelli

"Assolutamente non possiamo permetterci queste immagini, vanno evitati gli assembramenti anche se la gioia si può comprendere. Deve prevalere il senso di responsabilità e rispettare i 121mila morti che abbiamo avuto in Italia". Sono le parole di Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts, che ha commentato le immagini di Piazza Duomo gremita di persone per festeggiare lo scudetto dell'Inter.

Nel pomeriggio di domenica 2 maggio, infatti, circa 30mila persone (dato fornito dalla questura) si sono radunate nel centro di Milano per celebrare il 19esimo scudetto vinto dai nerazzurri. Un'immagine che fa a pugni con la pandemia innescata dal coronavirus.

Confcommercio: "Bar e ristoranti non possono aprire e si permette tutto ciò"

Il maxi assembramento in Piazza Duomo ha fatto imbulfaile anche alcune delle categorie che in questo ultimo anno sono state penalizzate dalla pandemia: "Mi chiedo però perché a Milano, in Darsena o in Brera, sia necessario transennare le vie per evitare assembramenti e veicolare i flussi di persone e in piazza del Duomo possano riversarsi in migliaia in modo incontrollato", ha scritto su Facebook Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano.

"Non voglio giudicare quale delle due scelte sia più giusta per contenere i contagi ma mi stupisce vedere come si usino pesi e misure diverse in una situazione di emergenza comune — ha continuato Barbieri —. Bar e ristoranti non possono aprire i loro locali, pur garantendo distanziamento e sanificazione, ma gli viene concesso il solo utilizzo dello spazio esterno. Parchi e piazze invece posso riempirsi in modo incontrollato e senza alcuna precauzione sanitaria. È arrivata la primavera, il sole scalda le giornate ma se ci sono delle regole devono essere rispettate e fatte rispettare".

Il silenzio del mondo politico

Per il momento (10:15 di lunedì 3 maggio, ndr) né il sindaco di Milano né il presidente della Regione, Attilio Fontana, hanno rilasciato dichiarazioni su quanto accaduto in Piazza Duomo.

Silenzio anche da gran parte del mondo politico milanese e regionale. Tra i pochi che hanno condannato il maxi assembramento c'è Carmela Rozza, ex assessore con la giunta Pisapia e attuale consigliere regionale Dem, che ha pubblicato una foto di Piazza Duomo gremita con una solo commento: "Inaccettabile".