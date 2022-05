Milan-Atalanta 2-0: la gioia a San Siro

Al Meazza è festa grande dopo il 2 a 0 del Milan contro l'Atalanta. Tra gli spalti si celebrano i gol di Leao ed Hernandez che portano i rossoneri più vicini allo scudetto. I ragazzi di Pioli gioiscono sotto la curva, mentre l'allenatore balla in mezzo al campo. A festeggiare emozionato anche Zlatan Ibrahimovic, rimasto in panchina durante quella che potrebbe essere la sua ultima partita a San Siro.

Si attendono i risultati di Cagliari-Inter per sapere se il Milan sarà o meno campione d'Italia già da domenica sera: se i neroazzurri dovessero essere sconfitti la vittoria arriverebbe un giorno in anticipo.

Il divieto di alcol a Milano

In vista della possibile vittoria dello scudetto del Milan, il sindaco, Beppe Sala ha stabilito che l'alcol è off-limits. Allo stadio e nelle vicinanze è vietato somministrare alcolici e superalcolici, oltre che vendere bibite in vetro e lattine, dalle 14 alle 2 di notte. Lo stesso divieto si applica in centro città dalle 18 alle 22, con un'unica deroga prevista per i ristoratori. Il provvedimento ha l'obiettivo di preservare ordine e sicurezza nel caso in cui i rossoneri, dovessero diventare campioni d'Italia e quindi festeggiare. L'eventualità potrebbe verificarsi se il Milan vincesse contro l'Atalanta e l'Inter, che gioca domenica sera, dalle 20.45, nel capoluogo sardo, venisse sconfitta dal Cagliari.

Per chi dovesse violare i divieti stabiliti sono previste multe da 500 fino a 5mila euro. L'alcol, come si legge nell'ordinanza firmata dal prefetto Renato Saccone, sarà bandito dalle 14 in via Tesio, via Harar, via Dessie, via Rospigliosi, via Stratico, via Monreale, piazzale Zavattari, viale Migliara, piazzale Lotto, via Diomede, via Ippodromo, via Patroclo; mentre dalle 18 in piazza Duomo, piazzale San Babila, piazza Cordusio, largo Cairoli, largo Beltrami, piazza Castello, foro Bonaparte e vie adiacenti.