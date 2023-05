Fuochi d'artificio, cori e caroselli: a Milano esplode la festa per lo scudetto del Napoli

L'ondata azzurra sotto la Madonnina. Anche a Milano giovedì sera è scoppiata la festa per la vittoria dello scudetto da parte del Napoli. Dopo il pareggio con l'Udinese che ha incoronato gli azzurri campioni d'Italia - Osimhen e compagni hanno regalato ai partenopei il terzo scudetto della loro storia - nel capoluogo meneghino sono iniziati i festeggiamenti con tanto di fuochi d'artificio fatti esplodere in piazza Duomo.

In tantissimi, che già dal pomeriggio si erano dati appuntamento in centro, si sono radunati tra San Babila e Duomo, vero cuore della festa dei supporters campani.

Ma non è solo piazza Duomo ad essersi tinta d'azzurro per il terzo titolo del Napoli. Anche in altre parti della città, a partire da corso Buenos Aires cori e caroselli di auto a festa, accompagnate dalle luci dei fumogeni e dai boati dei petardi.