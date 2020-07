Troppi assembramenti: dopo le denunce dei cittadini, annullate le feste al parco a Milano

Folla nell'area verde. Folla fuori dai cancelli. E, giusto per non farsi mancare nulla, folla alla fermata del bus. Troppa gente, evidentemente troppa, per il periodo di emergenza coronavirus che ancora non è finito e così l'amministrazione ha deciso di intervenire.

Il presidente del Municipio 7 di Milano, Marco Bestetti, ha annunciato nelle scorse ore che due feste previste per il 9 e il 15 agosto nel parco di piazza d'Armi sono state annullate. La decisione, inevitabile, è stata presa dopo le scene che si sono verificate domenica scorsa proprio nell'area verde che costeggia viale Forze Armate, dove si erano ritrovate centinaia e centinaia di persone per un festa patronale peruviana.

I residenti avevano denunciato su Facebook, e con chiamate al numero unico di emergenza, l'assenza di qualsiasi distanziamento sociale e l'assenza di mascherine tra i presenti. I partecipanti, in effetti, erano davvero tanti anche se - stando a quanto riferito dallo stesso Bestetti - "l’evento era stato autorizzato dalla Questura, che era presente in loco durante tutta la manifestazione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Martedì è arrivata la nuova decisione: "Dopo le criticità emerse in occasione della manifestazione della comunità peruviana di domenica sera alla Us Visconti di Via Forze Armate, a seguito di un confronto con i dirigenti della società sportiva, comunico che le prossime iniziative programmate per il 9 e 15 agosto sono annullate - ha fatto sapere il numero uno del Municipio -. Grazie a tutti per le segnalazioni".