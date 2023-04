La polizia festeggia i suoi 171 anni: "Mettercela sempre tutta al servizio di Milano"

Centosettantuno candeline. Venerdì mattina la questura di Milano ha celebrato i 171 anni della fondazione della polizia. A fare gli onori di casa, in un Piccolo teatro Strehler pieno in ogni ordine di posto, alla presenza del sindaco Beppe Sala, del governatore Attilio Fontana, del Prefetto Renato Saccone e di tutte le più alte cariche delle forze di polizia cittadine, è stato il questore, Giuseppe Petronzi.

L'appuntamento è stata l'occasione, per lui, di tracciare un bilancio di un anno di lavoro dei suoi agenti, difficile da riassumere in "dati e statistiche" che non saranno mai sufficienti per "convincere della bontà del nostro impegno" e anzi, ha detto, "il vero equivoco sarebbe quello di voler essere persuasivi".

Il questore si è detto preoccupato per le rapine e i furti in aumento e per i 400 reati a sfondo sessuale, che "che confermano un’insidiosa tendenza alla sopraffazione sulle donne", ma ha anche voluto sottolineare "l’importante azione di contrasto con 4.600 arresti e 16.700 denunce della polizia a Milano e provincia". "Una riflessione serena e di carattere sociologico andrebbe fatta a proposito del 73% del totale degli arrestati per rapine commesse sulla pubblica via rappresentato da stranieri. Per i furti con destrezza, la percentuale arriva al 95%. Le indagini sulle rapine di orologi di lusso hanno evidenziato che diversi rapinatori, spesso provenienti da altre città, sono stati già arrestati e tornano puntualmente a commettere lo stesso reato", ha proseguito il numero uno di via Fatebenefratelli.

Pur riconoscendo l'ottimo lavoro della squadra mobile e della divisione anticrimine - soprattutto contro la criminalità organizzata - il questore ha ammesso che "il tema sicurezza sfugge a calcoli matematici. Infatti, il dibattito è costantemente incentrato su una situazione di crisi, se non addirittura emergenziale che, dal mio osservatorio tecnico, registro rispettosamente, offrendomi però spunto per una ulteriore riflessione. Sono consapevole che il questore abbia ben poco da rifugiarsi in un qual dato positivo. Il dato per così dire positivo non mitiga mai gli effetti del reato sulle vittime o le sensazioni che inducono il senso di preoccupazione collettiva. Ciò che comprensibilmente interessa al cittadino non è tanto la cattura del responsabile ma il fatto in sé e l’eventualità che possa essere lui stesso vittima del reato. Bisogna sfuggire all’illusione di una compensazione tra il crimine e le forze dell’ordine che reprimono. Si aspira all’azzeramento dei reati, in quanto ciò che temiamo più intimamente è il fatto in sé, su cui si soffermano le cronache criminali. Poco mi avvince quindi la narrativa auto celebrativa della capacità della polizia. Allo stesso tempo - ha però rimarcato Petronzi - non trovo costruttive talune enfatizzazioni dei fatti, realizzate senza un’accurata analisi".

"Finisce con l’assumere sempre più importanza la fase ideale della sicurezza che è la prevenzione: potrei lanciarmi in un’azzardata analogia con l’ambito sanitario in cui la prevenzione della malattia è certamente da privilegiare alla cura della patologia conclamata. Perciò - ha assicurato il questore - le nostre migliori energie sono investite proprio nella prevenzione".

"Nonostante il grande impegno, rimane il fatto a fronte del quale la polizia non ha alternative a fare sempre di più e sempre meglio. Ma mi permetto di osservare che l’azzeramento di ogni fatto reato appartiene ad una stimolante visione 'ideale' che però non può declinare verso la serpeggiante esasperazione del dibattito che sembra mettere sullo stesso piano l’autore del reato con chi non lo ha impedito", ha continuato Petronzi, che si è poi concentrato sulla violenza fra giovani - con un passaggio sul mondo dei trapper - e sulla gestione dell'ordine pubblico, con un occhio di riguardo alle manifestazioni anarchiche. Capitolo immigrazione. "Non sfuggo alle osservazioni di chi aspira ad un servizio sempre migliore e tempestivo. Ma come non dire dei 4, 5mila milanesi che settimanalmente ricevono il loro nuovo passaporto?", ha spiegato il questore. Stessa lunghezza d'onda su via Cagni: "Mi limito a dire che l’impegno è massimo e siamo la questura tra quelle che offrono accesso al maggior numero, se non il più alto, di richiedenti".

"Le importanti sfide del presente impongono capacità di continuo adattamento alle mutevoli circostanze e mi fanno riflettere sul punto di equilibrio tra esperienza e capacità di innovazione. Equilibrio delicatissimo in un settore come la sicurezza sul quale incidono le variabili del fattore umano e della contemporaneità", ha chiosato Petronzi. Che ha poi voluto celebrare il capoluogo, assicurando "l’irrinunciabile impegno a mettercela sempre tutta al servizio di Milano, una città internazionale, fortemente contemporanea, talora contraddittoria, il cui fascino totalizza e che è sempre pronta a donarti tutto ciò che possiede, talvolta anche il senso della vita stessa".

A chiudere la cerimonia è stata la consegna dei riconoscimenti agli agenti che si sono maggiormente distinti per coraggio e impegno nel corso degli anni passati.