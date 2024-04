La festa di fine ramadan a Turbigo si farà

Il prefetto di Milano mette un punto alla polemica legata alla festa di fine ramadan a Turbigo. Nei giorni scorsi la comunità islamica del comune milanese aveva chiesto all'Amministrazione uno spazio che consentisse di festeggiare la fine del periodo di ramadan. Il Tar della Lombardia aveva sollecitato il Comune a dare una risposta alla comunità. Così il primo cittadino aveva detto 'no'. Non era stato trovato uno spazio adeguato, per una serie di ragioni, e il consiglio era stato quello di trovare uno spazio privato. Poi, il Tribunale amministrativo aveva ordinato al prefetto di convocare sindaco e musulmani.

Il prefetto Claudio Sgaraglia ha incontrato il sindaco di Turbigo e l'associazione culturale 'Moschea Essa' con la partecipazione di questura, carabinieri, vigili del fuoco e città metropolitana. L'obiettivo era quello di valutare la sussistenza dei motivi di sicurezza e incolumità pubblica per lo svolgimento dei festeggiamenti tra il 9 e il 10 aprile.

L'intesa è stata trovata. La ricorrenza religiosa sarà festeggiata nel campo sportivo comunale che ha un parcheggio ed è sufficientemente ampio. Il sindaco ha assicurato la rapida adozione dei conseguenti provvedimenti autorizzativi e organizzativi.