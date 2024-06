Festa della Repubblica, in Duomo a Milano le celebrazioni

Le celebrazioni per il 78esimo anniversario della nascita della Repubblica italiana a Milano sono iniziate con il tradizionale alzabandiera. Alla cerimonia hanno presenziato le autorità, sulll note della Fanfara della Prima Regione Aerea. Lo schieramento di formazione è stato composto dai militari dell'esercito, aeronautica, carabinieri e guardia di finanza e dal personale di polizia di stato, penitenziaria, croce rossa, vigili del fuoco e per la prima volta anche polizia locale. In coda lo schieramento dalla squadra di Allievi della Scuola Militare Teuliè. Presenti, tra gli altri, il sindaco Beppe Sala e il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia.

In occasione del 2 giugno, Palazzo Marino ha aperto le sue porte al pubblico che ha potuto visitare la sede del Comune di Milano entrando direttamente dall'ingresso di piazza della Scala. Visitabili le sale Alessi, Tempere, Arazzi, Marra e l'aula del Consiglio comunale. E, ancora, ingresso libero anche per la sala dell'Orologio, l'ufficio del sindaco e la sala giunta.

Inoltre, nel pomeriggio nel cortile del palazzo si è tenuta l'esibizione della banda musicale della polizia locale e della civica orchestra di fiati.