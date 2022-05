La marea milanista che in Duomo salta con Berlusconi

In migliaia in Duomo per la festa scudetto dei rossoneri: e Berlusconi, dalla terrazza

Grande festa scudetto per il Milan in Duomo. Proprio davanti alla cattedrale i tifosi, arrivati insieme al pullman dei giocatori lunedì sera, hanno incontrato Silvio Berlusconi, ex proprietario dei rossoneri, con i quali ha vinto 8 scudetti. L’ex patron del Milan, oggi proprietario del Monza, in compagnia di Adriano Galliani si è affacciato dalla terrazza di un noto ristorante per esultare insieme ai tifosi al grido di “Chi non salta neroazzurro è”. Poi ha saltato insieme agli ultrà, tra gli sguardi divertiti dei suoi collaboratori e migliaia che, dalla piazza, lo hanno acclamato.