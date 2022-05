Feste abusive all'Uni: ragazzi condannati devono risarcire 6mila euro

Tre ragazzi condannati a 8 mesi e costretti a risarcire l'Università degli studi di Milano con 6mila 700 euro e altri quattro assolti. A deciderlo il giudice dell'ottava sezione penale del tribunale di Milano Alberto Nosenzo nell'ambito del processo che vedeva imputati i 7 giovani per aver organizzato festa abusiva negli spazi della Statale.

I party, che si erano svolti il 31 ottobre di 3 anni fa nell'aula magna dell'università, avevano, scriveva la Procura, tanto di "discoteca" e vendita di "bevande alcoliche e super alcoliche", oltre a prevedere un ingresso a pagamento al prezzo di 3 euro. I tre ragazzi sono stati condannati in primo grado, con pena sospesa, per una sola delle tre imputazioni contestate, ovvero invasione di edificio, e con il riconoscimento delle attenuanti generiche.

I tre sono stati assolti dalle altre accuse di deturpamento e imbrattamento e di "apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo" con le formule "per non aver commesso il fatto" e "perché il fatto non sussiste". Gli altri quattro, difesi sempre dai legali Mirko Mazzali e Guido Guella, sono stati assolti da tutte le accuse, mentre la Procura chiedeva per tutti e 7 condanne a 1 anno. Costituito parte civile, l'ateneo aveva chiesto un risarcimento danni da 50 mila euro; il giudice ha disposto invece che i tre condannati debbano risarcire l'università con circa 6mila e 700 euro.