A Milano torna il festival del ciclo mestruale

Dopo il debutto dell'anno scorso, il festival del ciclo mestruale torna a Milano dal 25 al 28 maggio con un programma di iniziative contro ogni tabù.

Organizzata per la prima volta nel 2022, l'iniziativa vuole combattere i tabù che ancora circondano il ciclo mestruale, affinché sia riconosciuto come tema fondamentale per la salute e la parità di genere. 45 gli eventi in programma, tra concerti, film, laboratori, incontri e dj set. Al centro argomenti che vanno dal congedo mestruale alla menopausa, passando per diritti riproduttivi, patologie come l'ovaio policistico e impatto ambientale delle mestruazioni.

Come per la prima edizione, il festival si svolgerà nel quartiere Dergano, tra Rob de Matt e Nuovo Armenia. Patrocinata dal Comune di Milano, la manifestazione è organizzata dall'associazione Eva in Rosso, ideatrice del primo podcast italiano dedicato al ciclo, oltre che da Promise e Errante, due associazioni in prima linea a Milano per le pari opportunità e l'empowerment femminile.

Tra gli ospiti degli incontri la filosofa Maura Gancitano, la studiosa Anna Buzzoni, le giornaliste Martina Micciché, Simonetta Sciandivasci e Ilaria Maria Dondi, l'eco-influencer Cristina Cotorobai, la ginecologa Stefania Pilloni, l'insegnante di yoga Veronica Santini, la dirigente del centro di ginecologia e sessuologia medica dell'ospedale San Raffaele Alessandra Graziottin. In agenda anche una performance a cura di Amleta, l'associazione delle attrici italiane nata per contrastare la disparità e la violenza di genere nel mondo dello spettacolo. Qui il programma completo: ilfestivaldelciclomestruale.com.