Il festival dei diritti umani a Milano a maggio

Bielorussia, Ucraina, Iran. Ma anche Afghanistan, cambiamento climatico, migranti. I diritti umani tornano "in festival" a Milano, nel mese di maggio del 2023, per l'ottava volta. Il motto scelto quest'anno è 'rights now', come a dire che nessun popolo può aspettare. Organizzato dalla Fondazione dei Diritti Umani, il festival si svolgerà dal 3 al 6 maggio presso il Memoriale della Shoah e la Cineteca del Mic (Museo interattivo del cinema). Il programma, tra dibattiti, testimonianze e proiezioni, è molto denso.

Il festival è strutturato in quattro sezioni: Edu, Talk, Foto e Film. Le prime tre si svolgeranno al Memoriale, la quarta alla Cineteca. La sezione Edu è pensata per studenti delle superiori, con un format che alterna testimonianze ad audiovisivi e fotografie. La sezione Talk ospita dibattiti sui filoni del festival. La sezione Foto riguarderà tra l'altro una mostra fotografica (dal 3 al 10 maggio) sulla strage nazifascista di Moggiona. La sezione film, infine, mostrerà pellicole sui diritti umani con interventi di approfondimento e interviste ai registi.

Tra i partecipanti al festival, il cui programma è estremamente denso e può essere recuperato sul sito ufficiale, non si può non citare Fatima Haidari, ex guida turistica in Afghanistan (prima donna a farlo), fuggita a Milano, dove si è iscritta all'Università Bocconi e fa testimonianza dell'attualità afghana (qui l'intervista che ha rilasciato a MilanoToday nel 2022). E poi Rayhane Tabrizi, attivista iraniana da molto tempo in Italia. Haidari e Tabrizi sono ormai note al grande pubblico, almeno quello più attento ai diritti umani, e sarà di sicuro interesse ascoltare la loro competenza sui rispettivi Paesi d'origine e su ciò che accade in quei luoghi, dove i diritti delle donne sono ancora calpestati e ribellarsi significa rischiare la propria vita.

La direzione del festival ha ritenuto, poi, d'invitare un'attivista russa (Sofia Subottina) di cui non abbiamo esperienza diretta, e una "giovanissima studentessa ucraina", scappata dal suo Paese nel 2022 a causa della guerra, che riporterà la sua testimonianza al pubblico del festival. Di Ucraina ci si occuperà però anche con la proiezione dell'importante film "Reflection" (2021) del regista Valentyn Vasyanovyc, in cui si racconta la prigionia di un soldato ucraino in Donbas durante la guerra in quei luoghi. E sempre attraverso un film si leggeranno le vicende della repressione in Bielorussia. La pellicola si intitola "Minsk" ed è firmata da Boris Guts, un cineasta russo.