Dalla trans più anziana d'Italia a Patrick Zaki: arriva il primo festival dei Sentinelli

Lucy Salani, la donna trans più longeva d'Italia e sopravvissuta al campo di concentramento di Dachau, Patrick Zaki, l'attivista 31enne ingiustamente detenuto in Egitto per quasi 2 anni (in collegamento), e Marco Cappato, l'ex europarlamentare e tesoriere dell'associazione Luca Coscioni. Sono solo alcuni dei protagonisti del primo festival dei Sentinelli, in programma al Tempio del futuro perduto in via Nono, dal 9 all'11 settembre.

In agenda incontri per parlare di lotta alla omolesbobitransfobia, accoglienza e contrasto al razzismo. Tra i partecipanti il parlamentare e attivista Alessandro Zan, il presidente onorario di Arcigay Franco Grillini, la senatrice del Movimento cinque stelle Alessandra Maiorino, la responsabile nazionale Diritti e libertà di Sinistra Italiana Marilena Grassadonia, l'attivista e scrittrice Porpora Marcasciano, la prima consigliera comunale transgender Monica Romano e l'europarlamentare del Pd Pierfrancesco Majorino.

"Avremo persone, associazioni e movimenti che sono da sempre impegnati per l'estensione dei diritti, che si battono contro le discriminazioni e per la difesa della nostra memoria antifascista - scrivono gli organizzatori della tre giorni sui social -. Avremo spettacoli teatrali, film, la comicità di Annagaia Marchioro e un favoloso spettacolo drag. Omaggeremo Raffaella Carrà ospitando gli autori di libri che la raccontano. Ci sarà uno spazio dove bambini ucraini giocheranno insieme a donne russe, avremo un coro tutto al femminile, avremo due serate musicali che andranno avanti fino all'alba".