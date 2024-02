La fiaccolata per chiedere la liberazione di Illaria Salis

Lunedì 5 febbraio a Monza ci sarà una grande fiaccolata (senza bandiere dei partiti) per Ilaria Salis. L’appuntamento è alle 18.30 in largo Mazzini; da lì si procederà silenziosamente e con le fiaccole accese per raggiungere l’Arengario. Una fiaccolata organizzata dagli amici di Ilaria Salis, l’insegnante 39enne di Monza che da quasi un anno è reclusa nel carcere di Budapest con l’accusa di aver aggredito, insieme ad altre persone, due neonazisti.

La vicenda di Ilaria Salis è salita alla ribalta delle cronache internazionali dopo che lunedì 29 gennaio la donna è stata condotta nell’aula del tribunale di Budapest incatenata mani e piedi e tenuta al guinzaglio. La donna rischia fino a 24 anni di reclusione. Fin da subito Salis ha rigettato le accuse e ha consegnato al suo avvocato una lettera nella quale racconta le condizioni disumane della detenzione. Ilaria, ex studentessa del liceo classico Zucchi, attivista del centro sociale Foa Boccaccio agli albori della sua costituzione, ha proseguito poi la sua attività di militante antifascista.

Fin da subito molti monzese, amici e ex compagni di scuola di Ilaria si sono mobilitati. Il padre Roberto ha immediatamente contattato il sindaco Paolo Pilotto e il consigliere comunale Paolo Piffer (Civicamente) da sempre sensibile al tema dei diritti umani e impegnato in prima linea nel tema della tutela dei diritti all’interno delle carceri. Gli ex studenti e gli studenti del liceo classico Zucchi hanno promosso una petizione on line.

Alla fiaccolata non sarà presente il papà di Ilaria, Roberto Salis, in trasferta a Roma per incontrarsi coi ministri. L’uomo da mesi si sta battendo per cercare di riportare in Italia la figlia e nelle ultime settimane, dopo che il caso Salis è arrivato alle cronache nazionali e internazionali, si sono susseguiti gli incontri e i contatti con coi ministri. Roberto Salis settimana scorsa si è recato a Budapest: lunedì per assistere al processo, il 31 gennaio per il consueto incontro mensile con la figlia nel carcere ungherese. Poi il ritorno in Italia.

“Grazie a tutti gli amici di Ilaria, quelli che sono andati a Budapest a trovarla, quelli che scrivono la storia della sua disavventura, quelli che da Milano si danno da fare in mille modi… - ha scritto sui social -. Grazie a tutti nostri amici per il loro affetto, il loro supporto, per il contributo professionale che ci offrono con il cuore. Grazie a tutti i nostri conoscenti per l'affetto che ci mostrano anche in strada! Grazie a tutti coloro che organizzano e partecipano ai presidi di solidarietà. Grazie ai giornalisti, a quelli che hanno creduto per primi nel denunciare quanto stava accadendo e a quelli che si sono assunti dei rischi professionali per documentare senza filtri il trattamento riservato a mia figlia. Grazie ai politici che si sono battuti dall'inizio per il caso, che adesso stanno lavorando alacremente per trovare una soluzione diplomatica e anche a quelli che hanno remato contro certo che presto anche loro capiranno che sui diritti umani e civili non si possono usare termini come ma, però… Grazie a tutti! Sono convinto che con lo sforzo di tutti si porrà presto fine a questa assurdità”.