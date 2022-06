Kokeshi, la fidanzata di Rovazzi: "Io, aggredita e lanciata sul marciapiedi a Milano"

"20 minuti fa, mentre tornavo a casa dopo una visita medica, due uomini mi hanno aggredito, mi hanno lanciato sul marciapiede e mi hanno strappato il telefono dalle mani". A denunciarlo sul suo profilo Instagram Karen Kokeshi, all'anagrafe Rebecca Casiraghi, youtuber e influencer 27enne, nonché fidanzata del cantante Fabio Rovazzi.

In base a quanto denuncia Kokeshi in una story su Instagram, anche se alla questura non risultano interventi per questa tipologia di reati nel corso di quella quella giornata, la sera di martedì 31 maggio, mentre stava rincasando, impegnata a seguire il percorso su Google Maps, due uomini l'avrebbero aggredita per rapinarla dello smartphone.

"Ero terrorizzata - scrive la 27enne accompagnando il racconto a un'immagine delle sue ginocchia escoriate - Quando sono saliti in macchina non ho guardato la targa, mi stavano fissando e avevo paura che lo notassero e scendessero nuovamente, stavolta magari per farmi del male. Non mi era mai capitata una cosa simile, sto ancora tremando".

"Avviso tutti i miei amici - ha spiegato l'influencer, che di recente è diventata anche scrittrice - che se non rispondo al telefono è per questo motivo, ne comprerò uno provvisorio".