La fiera del bebè a Milano. Gli organizzatori: "Non si parlerà di utero in affitto"

Le date sono state fissate e anche il luogo dell'evento. Si terrà sabato e domenica 22 maggio agli East End Studios di Milano "Un Sogno Chiamato bebè", una 'fiera' dove medici, esperti giuridici, aziende e associazioni affronteranno il tema della maternità (non surrogata, aggiungono gli organizzatori). Inizialmente la manifestazione era in programma per il weekend del 21 novembre del 2021 ma a causa delle polemiche e delle pressioni era slittata a data di destinarsi.

Il pressing era guidato da esponenti del mondo cattolico e di destra ma anche membri del centrosinistra, tra cui Paolo Petracca della lista civica Beppe Sala Sindaco, che avevano parlato della kermesse come "un evento che mortifica la donna e si pone contro l’ordinamento italiano". Anche esponenti Dem avevano annunciato interrogazioni parlamentari e, infine, la leader di Fdi Giorgia Meloni aveva chiesto a Sala di dichiarare "l'indisponibilità della città". Sala, all'epoca, aveva precisato che a Palazzo Marino non era arrivata nessuna richiesta di spazi pubblici e "l’amministrazione non ha quindi concesso alcuna autorizzazione, patrocinio o altre forme di sostegno all’iniziativa".

Gli organizzatori promettono un "vero luogo di scambio e condivisione", dove "incontrare personalmente, in un ambiente discreto e sicuro, i principali attori globali della fertilità, medici ed esperti in medicina di talento, associazioni, con i quali scoprirai le diverse opzioni di trattamento disponibili nel mondo e una vasta gamma di soluzioni naturali, mediche e personalizzate".

Da F2f, che ha organizzato eventi simili a Berlino, Colonia, Parigi e Monaco, precisano che non sarà una "fiera o evento sulla maternità surrogata, uteri in affitto, mamme in affitto e similari". La società organizzatrice ha puntualizzato che "gli argomenti trattati durante la due giorni milanese saranno in linea con la vigente normativa nazionale e la sensibilità dei cittadini, pertanto è escluso qualunque riferimento alla GPA o MS".

""Gli approfondimenti - puntualizzano da F2f - saranno mirati ad informare sui trattamenti di fecondazione in vitro, nutrizione, terapie complementari e naturali, e adozione".