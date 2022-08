A Milano si svolgerà una "fiera" dedicata al padel, lo sport più popolare del momento. L'appuntamento è dal 13 al 15 gennaio 2023 all'interno del centro congressi Mico, praticamente all'interno dei vecchi padiglioni della Fiera di Milano di via Gattamelata.

Una tre giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati in genere, "pensata proprio per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un affascinante percorso espositivo, “condito” da una serie di eventi collaterali, che verranno ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l'occasione e nella sala convegni", puntualizzano gli organizzatori.

All'appuntamento saranno presenti i principali marchi di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori, costruttori di campi e coperture ma anche "fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la gestione del proprio club, ha aggiunto Luigi Spera, direttore responsabile commerciale del progetto.

Inizialmente l'evento si sarebbe dovuto svolgere all'interno del palazzo dei congressi di Roma ma nei giorni scorsi gli organizzatori hanno cambiato location "per fare fronte alle numerose richieste di partecipazione e poter quindi soddisfare tutti gli operatori", si legge in una nota.

I numeri del padel

Il padel ha avuto un vero e proprio boom in Italia. Non si tratta più di una moda ma del trend più significativo degli ultimi anni, con incrementi che hanno superato l’800% in periodo di piena pandemia, sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi campi o club dedicati, sia per il numero di praticanti abituali che solo in Italia superano le 350mila unità, potendo contare su oltre 6mila campi da gioco, 2.380 strutture e oltre 1 milione di appassionati.

Nella sola Lombardia - al secondo posto in Italia per numero di strutture dedicate (238) – si contano oggi ben 685 campi, di cui 291 a Milano (fonte: Osservatorio Mr Padel Paddle – dati aggiornati al 30 giugno 2022).