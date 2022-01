Dopo il Salone del mobile rinviate anche le tutte le fiere previste a Rho

Dopo l'annuncio del rinvio del Salone del mobile, mercoledì 19 gennaio la notizia che anche tutte le kermesse in programma a Rho Fiera Milano a gennaio e febbraio sono rimandate a marzo. La pandemia, e in particolare l'aumento dei contagi dovuto alla variante omicron, hanno imposto il rinvio delle manifestazioni dedicate moda e accessori e pubblicità.

In particolare sono state riprogrammate tra il 13 e il 15 marzo Micam, salone internazionale della calzatura; Mipel, salone internazionale della pelletteria e degli accessori moda; The One Milano, salone del cosiddetto haut-à-porter. L'evento dedicato al gioiello moda e all’accessorio, Homi Fashion & Jewels Exhibition, invece, si dovrebbe svolgere dall'11 al 14 marzo.

Obiettivo del rinvio, scrivono gli organizzatori, quello di "incontrare al meglio gli operatori di tutto il mondo e offrire a un maggior numero di buyer l’opportunità di partecipare (...). Questa nuova collocazione, che raccoglie le indicazioni del mercato e degli operatori, ha come principale obiettivo quello di offrire nuovamente una piattaforma in grado di mettere insieme tutto il sistema moda e proporre al pubblico internazionale dei visitatori professionali un’unica grande occasione di business in un momento di maggior serenità".

Prevista a gennaio è stata rimandata anche PromotionTrade Exhibition (Pte), la manifestazione dedicata a oggettistica pubblicitaria, regalistica, tessile promozionale e tecnologie per la personalizzazione. Le nuove date sono 9-11 marzo. "Una nuova collocazione in prossimità della primavera - si legge in una nota dell'organizzazione - identificata grazie al confronto continuo con il mercato, che consentirà di svolgere l’appuntamento in un clima di maggiore serenità per tutti gli attori della filiera".