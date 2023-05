Il primo Comune del Milanese che si "ribella" al prefetto sui figli arcobaleno

Continuare a trascrivere gli atti di nascita dei nati da coppie "arcobaleno". È il senso di una mozione che, a livello nazionale, +Europa e Radicali Italiani stanno promuovendo e che, martedì, è stata accolta dal Comune di Carpiano, nel Milanese. Tutto è partito dalla nota circolare del ministero degli interni (ripresa dalla prefettura) che ha di fatto stoppato la trascrizione dei figli di coppie omogenitoriali. A Milano la circolare ha avuto effetto, perché il sindaco Giuseppe Sala ha bloccato le trascrizioni, pur promettendo una battaglia politica contro il governo nel merito della questione.

Il prefetto di Milano, su impulso del ministero dell'interno, ha scritto nella circolare che la registrazione dell'atto di nascita non è consentita per i minori nati da coppie dello stesso sesso, in base alla legge che vieta (in Italia) la procreazione assistita alle coppie omogenitoriali. Questo sebbene la Cassazione, con due sentenze (19.599/16 e 14.878/17), avesse consentito di registrare i nati all'estero da coppie formate da due persone di sesso femminile.

Nell'ambito della campagna nazionale "Caro sindaco trascrivi", la mozione è stata presentata a Carpiano dal consigliere comunale Samuele Degradi e discussa martedì, nonché approvata a larga maggioranza, col sindaco Paolo Branca schierato a favore. "Nel documento approvato ieri si chiede al sindaco e alla giunta di promuovere azioni presso il Governo e il Parlamento per giungere all'emanazione di una legge che disciplini i diritti dei figli di coppie omogenitoriali. Nel testo inoltre si sollecita il sindaco a continuare a trascrivere all'anagrafe i figli di coppie omogenitoriali. Sono esattamente questi gli obiettivi che stiamo portando avanti con la nostra campagna perché sulla pelle dei bambini e delle famiglie non si giochi una sporca partita ideologica", commenta Giulia Crivellini, tesoriera di Radicali Italiani, presente alla seduta del consiglio comunale.

"Ogni Comune conta, ogni opposizione alla circolare emanata dal ministero degli interni è importante per far emergere la necessità di una legge che permetta le trascrizioni e quindi il formarsi di una famiglia. Bambine e bambini hanno il diritto a essere amati e tutelati, e non spetta alla politica dire come dovrebbe essere composta una famiglia, o dove partorire per poter avere una trascrizione", aggiunge Federica Valcauda, segretaria di Radicali Milano. "Far sì che ogni bambino abbia accesso alle stesse tutele e agli stessi diritti, nel piccolo Comune così come nella grande città. La mozione approvata ieri dal consiglio comunale di Carpiano va proprio in questa direzione, e ci auguriamo possa fungere da input per altre realtà della Città metropolitana milanese ad assumersi la responsabilità di un atto politico doveroso e necessario in questo momento storico", argomenta Raffaella Stacciarini, tesoriera di Radicali Milano.

"È importante assicurare le tutele anche nei piccoli Comuni. Ci auguriamo che sia solo un altro piccolo passo verso una diffusa approvazione della mozione da parte dei Comuni dell’hinterland e che presto la mozione stessa possa essere approvata anche dal consiglio comunale di Milano. Chiediamo anche ad altri Comuni, ad altri consiglieri di aprire un dibattito nella loro istituzione locale: nessuno deve tirarsi indietro nella tutela dei diritti civili e sociali delle persone", concludono., concludono Paolo Costanzo ed Ennio Ferlito, membri dell’assemblea nazionale di +Europa.

La situazione in Italia

La questione della trascrizione è largamente dibattuta in tutta Italia. Numerosi sindaci (tra cui quelli di Roma, Firenze, Parma, Ravenna e Lugo) hanno già detto che continueranno a trascrivere i figli di coppie "arcobaleno", mentre in altri Comuni anche capoluogo di provincia (come Reggio Emilia e Napoli) la mozione "Caro sindaco trascrivi" è già stata approvata. Nella Città metropolitana di Milano è stata al momento depositata, oltre che a Carpiano, a Cernusco sul Naviglio dal consigliere comunale Filippo Coppola.