È nata Vittoria, la figlia di Fedez e Chiara Ferragni

È nata nella mattinata di martedì a Milano Vittoria Lucia Ferragni, la figlia di Chiara Ferragni e del rapper Fedez. Il fatto è stato annunciato dai genitori su Instagram. Pioggia di auguri e messaggi di affetto dai follower per la coppia che adesso ha due figli.

Vittoria è la seconda figlia della coppia, il 19 marzo il primogenito Leone ha compiuto tre anni e i genitori gli hanno organizzato una festa in casa, proprio come era successo nel 2020 durante il lockdown. E proprio Leone, lo scorso ottobre, aveva "annunciato" l'arrivo della sorellina: Chiara, infatti, aveva postato una foto di Leone con in mano un'ecografia e la frase "La nostra famiglia si allarga".

Il nome della bimba, tuttavia, è rimasto segreto fino ad oggi. Durante il Festival di Sanremo Fedez aveva indossato una camicia con le loro iniziali (C, F, L), oltre alla lettera V.

Nei giorni scorsi Chiara Ferragni, rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram, aveva detto che avrebbe voluto far nascere la figlia negli Stati Uniti, proprio come era avvenuto per Leone, ma ciò non è stato possibile proprio a causa della pandemia causata dal coronavirus. La neomamma, inoltre, ha spiegato che si prenderà un periodo di riposo per dedicarsi alla figlia.

