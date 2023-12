Polemiche per il figlio di Fedez a San Siro: "Gli altri vi fanno schifo?"

Prima di Milan-Frosinone, tra i bambini che solitamente accompagnano i giocatori in campo c'era anche il figlio di Fedez e Chiara Ferragni, Leone. Il bimbo, nonostante sia milanista, non sembrava particolarmente "preso" dalla cosa e l'iniziativa è stata immortalata dal rapper con diverse stories su Instagram.

Il piccolo ha accompagnato Theo Hernandez, difensore rossonero. Non si tratta di un privilegio particolare: far entrare i bambini in campo coi calciatori nei minuti che precedono il match è un'iniziativa consolidata da diversi anni un po' in tutto il mondo. Ogni squadra ha regole interne su chi scegliere, non ci sono elenchi univoci: solitamente viene data precedenza alle richieste degli abbonati o dei tifosi storici o alle segnalazioni dello staff e degli sponsor più importanti. Ma i posti sono per tutti, con un po' di pazienza.

I commenti indignati

Fino a qui niente di particolare. È stato il saluto del canale ufficiale su X della Serie A - con tanto di varie foto e didascalia "Un accompagnatore speciale per Theo" -, tuttavia, a mandare su tutte le furie decine e decine di utenti e supporter milanisti. "Gli altri vi fanno schifo?"; "Cancellate questa m*** di post"; "Tweet da vomito. Marchettari"; "Che post raccapricciante, dalle foto al concetto stesso"; "Vergognatevi"; "Post di grande mestizia"; "Portate rispetto per gli altri bambini"; "Non sprecate mai l'occasione di mostrare quanto siete imbarazzanti"; "Perché l'accompagnatore di Florenzi non è speciale?"; "Speciale era il bimbo malato che è andato sotto la curva sud della Juve a Monza e gli hanno dedicato un coro, rendendolo felice per un momento. Quelli sono i bambini speciali e i post che dovreste fare": questo il tenore di tutti i commenti. Alcuni sono molto pesanti sulla gestione dell'account. Il post, però, a domenica sera, non è ancora stato rimosso.