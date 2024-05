Shiva rompe il silenzio sui social: "Finalmente ho potuto riabbracciare mio figlio"

"Questa foto è stata scattata il giorno in cui sono tornato a casa. Finalmente ho potuto riabbracciare mio figlio, Dio mi ha dato una seconda chance, spero che la mia storia diventi esempio per me e un insegnamento per tutti". Con queste parole (accompagnate a una foto pubblicata su Instagram) ha rotto il silenzio il trapper Shiva, cui sono stati concessi gli arresti domiciliari lo scorso Febbraio.

Una foto col figlio, ma non solo. L’artista ha anche annunciato l’uscita, a breve, del suo prossimo album: “Milano Angels”. L’ultimo suo singolo è uscito a gennaio, mentre Andrea Arrigoni (questo il suo vero nome) si trovava nel carcere di San Vittore.

I fatti risalgono all’11 luglio 2023. Shiva si trovava a Settimo Milanese, nel cortile della casa discografica, quando due uomini specializzati in arti marziali lo hanno aggredito. Il trapper, ripreso da un video, aveva tirato fuori l’arma sparando in direzione dei due mentre fuggivano e colpendoli alle gambe. Per questa ragione il giovane aveva ricevuto la misura cautelare del carcere.

Durante la sua permanenza a San Vittore, Arrigoni si è perso la nascita del primo figlio, Draco, nato dalla relazione con Laura Maisano.