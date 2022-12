Centinaia in coda a Milano per entrare nel negozio di Shein (aperto solo 3 giorni)

Tutti in coda. Grande successo a Milano per il pop up store di Shein, il colosso cinese del fast fashion tra i brand più noti del mondo che commercializza attraverso il suo e commerce abbigliamento a prezzi contenuti in oltre 220 Paesi.

Lunedì 19 dicembre Shein ha aperto sotto la Madonnina un negozio "a tempo" nella Sala Colonne di palazzo Giureconsulti, l'edificio in piazza Mercanti che ospitò per primo la Borsa. E la risposta del pubblico è stata ottima, tanto che dall'inaugurazione si sono registrate lunghe file di clienti in attesa di far accesso al locale, i cui ingressi sono stati contingentati.

È "un punto di aggregazione temporaneo dove i fan del brand possono immergersi nell’atmosfera natalizia ed hanno finalmente l’occasione di provare e acquistare, in maniera fisica, i migliori capi di abbigliamento e prodotti beauty del brand leader nel settore prêt à porter femminile, in una location d’eccezione", hanno spiegato dall'azienda. "Il temporary event ospita un’area dedicata per ogni categoria di prodotto, una postazione social friendly con un angolo dedicato alle foto ricordo per i fan del marchio e una sezione fitting room, per provare i capi prima di procedere con l’acquisto e limitare i resi. Non mancheranno proposte in tutte le taglie e per tutti i gusti, per rimarcare l’imprescindibilità per il brand di una moda inclusiva e che non fa distinzioni di nessun genere", hanno sottolineato da Shein.

Oggi, giovedì 22 dicembre, è però l'ultimo giorno per visitare il pop up store, che alle 19 chiuderà le proprie porte.