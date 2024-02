Filante presenta la pizza al trancio milanese nel prestigioso palco del Sigep

Dal 18 al 22 Gennaio si è tenuto a Rimini il SIGEP, ossia l'appuntamento professionale più importante a livello mondiale dedicato alla Panificazione, al Gelato Artigianale e all'Arte del Dolce. Durante questo evento, capace di attrarre visitatori ed espositori da oltre 155 paesi nel mondo, vengono presentate le ultimissime novità, innovazioni e tendenze: materie prime e ingredienti, macchinari e attrezzature, ma anche arredamento, packaging e altri servizi.

In questo contesto così prestigioso, il brand Filante, innovativo format focalizzato sulla pizza al trancio nato a Milano nel 2020 con l’obiettivo di valorizzare questo tradizionale prodotto milanese, è stato invitato dai suoi partner Moretti Forni, azienda leader al mondo per la produzione e distribuzione di forni da panificazione, e Molino Bongiovanni, azienda piemontese specializzata nella produzione di farine di alta qualità, a presentare la sua pizza al trancio attraverso delle “demo”, che hanno coinvolto un folto pubblico di operatori del settore, che hanno assaggiato il prodotto e condiviso i segreti di una pizza in grado di rappresentare un’ottima alternativa alla più classica e più nota pizza “tonda”.

Il percorso intrapreso da Filante è quello di modernizzare un prodotto classico milanese, attraverso l’utilizzo di farine nobili (da tipo 1 a multi-cereali) e un processo di lievitazione e cottura studiati fin nei minimi dettagli, che puntano ad armonizzare gusto e leggerezza, sempre più un elemento richiesto dal consumatore consapevole ed esigente dei giorni nostri. Chiude il cerchio un brand fresco e moderno, che ad oggi conta 2 sedi nel territorio milanese e che si rivolge anche al pubblico più giovane, per natura molto aperto alle novità e alle innovazioni.