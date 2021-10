Filippo Inzaghi è diventato papà

Nove anni fa ha smesso di indossare la maglia del Milan per diventare allenatore, ma adesso Filippo Inzaghi vestirà anche i panni di papà. È nato nella notte tra sabato e domenica 24 ottobre alla Clinica Poliambulanza di Brescia, Edoardo Inzaghi, il primo figlio di Pippo.

L'allenatore (ora in forza al Brescia) ha annunciato il fatto sul suo profilo Instagram. La compagna delle attaccante rossonero era stata ricoverata nella notte tra venerdì e sabato; Inzaghi, per starle accanto, aveva deciso di non andare in panchina in occasione della partita tra Brescia e Cremonese.