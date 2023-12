Filobus bloccato per un suv parcheggiato in mezzo all'incrocio

Un filobus è rimasto bloccato da un suv Volvo parcheggiato in sosta vietata, in mezzo agli attraversamenti pedonali. Il fatto è avvenuto intorno alle 11 di mercoledì all'incrocio tra via Bonardi e via Ponzio (zona Città Studi). Il mezzo, della linea 93 in direzione Lambrate, non è riuscito a proseguire la sua corsa. Sul posto una pattuglia di polizia, la polizia locale e il personale Atm.

In questi minuti si sta procedendo allo spostamento della vettura. Inevitabili le ripercussioni sul traffico. Gli altri mezzi stanno effettuando delle deviazioni.