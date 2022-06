Immobili confiscati alla mafia: dalla Lombardia un contributo di 2,5 milioni

La regione Lombardia ha stanziato quasi 2,5 milioni di euro per il recupero di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Lo prevede il decredo della direzione generale sicurezza grazie a cui saranno finanziate tutte le domande pervenute, 40 in totale.

Gli enti che otterranno il beneficio si trovano in 24 comuni della regione, in diverse province: Milano, Monza-Brianza, Pavia, Bergamo, Brescia, Como e Cremona. "Il recupero dei beni confiscati è una priorità della regione", ha dichiarato l'assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato.

Il decreto è stato firmato con qualche giorno d'anticipo rispetto alla scadenza, fissata per il 30 giugno. Gli enti beneficiari riceveranno nei prossimi giorni la comunicazione dell'assegnazione del contributo. "Restituire alla collettività questi immobili è fondamentale per ribadire il primato della legalità. Soprattutto perché la maggior parte di essi viene utilizzata per fini sociali", ha concluso De Corato sottolineando la "necessità di destinare fondi del Pnrr (Piano nazionale di resilienza e ripresa) per il recupero dei beni confiscati, soprattutto nelle regioni del centro-nord". Vi si trova infatti un terzo dei beni immobili sequestrati e confiscati in tutta Italia.