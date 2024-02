Più contributi in Lombardia alle scuole materne paritarie

Nuovi criteri per assegnare contributi alle scuole materne paritarie in Lombardia, circa 1.300 strutture che ospitano 87mila alunni dai 3 ai 6 anni, pari a circa la metà dei bambini che frequentano una scuola materna in Lombardia. Le risorse stanziate sono 12 milioni all'anno, per il triennio in corso, aumentati del 50% rispetto al periodo precedente, quando le risorse erano 8 milioni all'anno. E le procedure per ottenere il contributo sono più snelle: non si passerà più da un bando, ma saranno erogate automaticamente a tutte le scuole censite.

"È un'iniziativa di grande rilevanza anche nei Comuni, un terzo del totale, che non hanno una scuola materna comunale o statale", ha commentato Matteo Forte, consigliere regionale di Fratelli d'Italia e relatore del provvedimento: "Inoltre il contributo allevia indirettamente l'entità delle rette pagate dalle famiglie e quindi non è un aiuto di Stato".

Tra le novità, criteri inediti per assegnare un coefficiente più alto alle scuole più piccole, in modo che il contributo sia proporzionalmente più alto per loro. Sono esclusi dal provvedimento solo gli enti espressamente a scopo di lucro, per effetto di un emendamento proposto da Paolo Romano (Pd) e accolto dalla giunta regionale. Nel complesso, il provvedimento è stato approvato a larga maggioranza, con 2 astenuti.