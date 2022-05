2 milioni e mezzo alla protezione civile della Lombardia

Due milioni e mezzo di euro destinate a regione Lombardia per i gruppi di volontari di protezione civile sul territorio. Di questi, circa mezzo milione sono in capo alla regione. E' la dotazione economica conseguente al piano nazionale di ripristino della capacità di risposta alle emergenze, approvato dal capo dipartimento nazionale della protezione civile. Vengono reintegrati i mezzi e le attrezzature impiegati dai gruppi volontari nell'ambito dell'emergenza covid.

"In seguito all'emergenza pandemica", si legge in una nota della regione, "la protezione civile lombarda ha impiegato in modo massiccio e continuativo tutte le dotazioni in proprio possesso per supportare la lotta al covid. Proprio per questo motivo, si è evidenziata la necessità di proseguire l’attività di implementazione e ammodernamento delle dotazioni dei volontari, dimostrando grande attenzione nei confronti del sistema di volontariato regionale. Impegno che proseguirà attraverso l’attuazione di nuove misure finanziarie rivolte ai gruppi di volontari".