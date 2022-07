Mezzo milione per rendere innovative le scuole di Milano

500mila euro per progetti che rendano innovative le scuole di Milano. Per il terzo anno si rinnova il finanziamento che il Comune offre alle scuole del primo ciclo di istruzione per la realizzazione di nuovi spazi educativi utili a promuovere progetti didattici e pedagogici mirati.

Sono direttamente le scuole a proporre i progetti per creare spazi innovativi, con l'obiettivo di favorire l'apprendimento e aumentare la qualità dell'offerta didattica ed educativa. Lo stanziamento deliberato dalla giunta prevede un bando che sarà indetto a settembre rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado di Milano che vorranno candidarsi con progetti da loro stesse ideati.



“Il ruolo dello spazio, dell'ambiente, degli arredi e del loro utilizzo nelle scuole è fondamentale nell’esperienza educativa e didattica - sottolinea la vicesindaco e assessore all’istruzione ed edilizia scolastica Anna Scavuzzo -. Il coinvolgimento delle scuole nella progettazione di questi spazi è importante e molto appezzato da dirigenti scolastici e insegnanti e il Comune prosegue nell’impegno assunto nel 2020 con il ‘Manifesto di Milano’: insieme a Ufficio Scolastico Regionale, Indire e Assodidattica abbiamo deciso di dare attuazione a percorsi di innovazione e lo facciamo proprio con l'allestimento di nuovi spazi educativi”.



Lo scorso anno sono state 16 le scuole afferenti a nove istituti comprensivi che si sono viste assegnare i fondi messi a bando grazie ai loro progetti, 11 scuole primarie e 5 scuole secondarie di primo grado.