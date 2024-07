Le "multe" alle auto parcheggiate sui marciapiedi a Milano (anche dove si paga)

Falsa la sanzione, vera l'emergenza. Nei giorni scorsi alcuni automobilisti milanesi che avevano lasciato il veicolo sui marciapiedi sono stati "multati" da un gruppo di attivisti che si spende per abbattere i potenziali ostacoli per le persone diversamente abili. Le finte multe riportano la scritta "Questo non è un verbale", accompagnato dalla frase "2024, e ancora le persone non si fanno scrupoli a parcheggiare sul marciapiede". E ancora: "Veicolo, non importa se intralcia il passaggio è ugualmente un problema". Lunga la lista delle violazioni: "Ti preoccupa più prendere una multa che essere d'intralcio per le persone con mobilità ridotta", "non hai mai valutato la gravità della situazione", "sei di fretta quindi ignori il problema", "non hi mai dovuto affrontare una città piena di ostacoli". Il verbale si conclude con "la multa è falsa, ma c'è chi paga sempre".

Tra le strade più colpite via Nicola D'Apulia, in zona Nolo, dove però i parcheggi sul marciapiedi sono regolati dal comune con le strisce blu e sono a pagamento. Sulla finta multa è stampato un Qrcode che riporta alla pagina web "La strada alle persone" e alla pagina Instagram "Sposta Mi". "Perché sei in questa pagina? Hai parcheggiato la tua auto sul marciapiede pensando “tanto mi fermo due minuti”, o forse non hai trovato parcheggio ed eri in ritardo per quella riunione importante. Però la tua auto crea un ostacolo per chi si muove in sedia a rotelle, impedendo loro di passare con la stessa serenità con cui tu poi rientri a casa", si legge sul sito.

"Guardati intorno: il tuo non è un caso isolato. Ogni giorno, i marciapiedi si trasformano in percorsi a ostacoli insuperabili per le persone con disabilità, che spesso sono costrette a richiedere aiuto. Non si tratta di comodità, ma di un diritto fondamentale alla dignità, all’autonomia e alla libertà che spetta a ciascuno di noi", proseguono gli organizzatori della protesta, spiegando poi che "l’abilismo è definito da quegli atteggiamenti e comportamenti, sia consapevoli che inconsapevoli, che svalutano o discriminano le persone con disabilità"

"Forse pensi che questa definizione non ti riguardi. Tuttavia l’abilismo - come il sessismo, l’omofobia e tutte le discriminazioni di varia natura - è una questione di squilibri di potere. Quando parcheggi sul marciapiede stai esercitando un controllo indiretto sull’ambiente, decidendo chi può e chi non può passare sulla base di mere caratteristiche fisiche. Questo comportamento, anche se non intenzionale, è una forma di prevaricazione. Cosa puoi fare? Cambiare piccoli gesti quotidiani può alimentare un cambiamento positivo più ampio: da domani prima di parcheggiare pensa a quello che ti abbiamo raccontato", l'invito degli attivisti, che si definiscono come "quattro persone unite dalla voglia di condividere buone pratiche e fare attenzione a ciò che ci circonda, con un occhio particolare a tutto ciò che riguarda i diritti delle persone".