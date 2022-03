Perché la Fiom e Fridays for Future sfileranno insieme a Milano

Fridays for Future e Fiom insieme in corteo a Milano. Succederà venerdì 25 marzo, quando il comparto dei metalmeccanici della Cgil scenderà in piazza insieme agli attivisti per l'ambiente con l'obiettivo di rivendicare la giustizia sia climatica sia sociale.

La manifestazione si svolgerà in città in occasione dello sciopero globale per il clima che vede partecipare studenti, movimenti e associazioni schierati a favore dell'ambiente e contro il cambiamento climatico. Da sempre, afferma Fiom, c'è stato un rapporto "con questa rete, coniugando la giustizia climatica con quella sociale, opponendosi allo sfruttamento incondizionato delle risorse, rivendicando un modello di sviluppo sostenibile sul piano sociale ed ambientale".

Per questo i metalmeccanici saranno in strada dietro lo striscione 'Metalworkers for future' marciando fianco a fianco con i ragazzi che chiedono un intervento immediato contro inquinamento e surriscaldamento globale, affinché il loro futuro veda un mondo più pulito,giusto,equo e, anche, pacifico. I manifestanti, infatti, denunciano la corsa al riarmo a livello internazionale. Bisogna far sì, mette in luce Fiom, "che le logiche di guerra non alimentino la spesa militare sottraendo risorse pubbliche alla transizione ecologica e allo stato sociale".