Fiorello ironizza sull'inquinamento di Milano: "È la smog week, lì fanno così"

Fiorello "contro" Sala. Con il solito carico di ironia. Martedì mattina, nel suo programma "Viva Rai2!", Rosario Fiorello ha scherzato sull'emergenza inquinamento a Milano mettendo nel "mirino" - bonariamente - il primo cittadino. Tutto nasce dalla classifica pubblicata nel weekend da una società privata che ha posizionato il capoluogo meneghino al terzo posto in tutto il mondo per lo smog. Una graduatoria a cui però il sindaco Beppe Sala si è opposto, chiedendo di parlare di "cose serie".

Giornali alla mano, Fiorello ha esordito: "Allora parliamo di una cosa, smog in Lombardia, ma il sindaco Sala non ci sta". E ancora, mettendo dei colpi di tosse a ogni parola: "Io leggo esattamente cosa dice Sala. Sala dice secondo me non ci sarà. Milano come Delhi, ma Sala si ribella, dice «non è così, stanno esagerando»", ha proseguito il presentatore andando avanti con la gag della tosse.

Quindi, fintamente serio, ha concluso: "Comunque bisogna respirare a giorni alterni. Sala ha detto «ragazzi, vi siete sbagliati, non è smog ma è solo la smog week». A Milano fanno tutto così, ma pure le centraline c'hanno l'asma".

La situazione in città, però, è quanto mai seria. Da questa mattina, martedì 20 febbraio, sono infatti entrate in vigore le limitazioni temporanee di primo livello previste dalla regione dopo che i livelli di Pm10 superano il limite di 50 microgrammi per metro cubo per oltre quattro giorni consecutivi. Anche nella giornata di lunedì, però, i dati registrati erano di molto superiori, con un dato di 102,6.