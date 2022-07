Via della Spiga si è trasformata in 'un arazzo di fiori' (e c'è la Carrà)

Via della Spiga trasformata in una variopinta e profumata collezione di arazzi di fiori. È la seconda edizione dell'Infiorata a cura di 60 maestri infioratori di Noto. L'appuntamento per vedere le splendide creazioni è da venerdì 1 luglio a domenica 3.

A prendere le sembianze di un museo fatto di petali, in particolare, è il tratto compreso tra via Gesù e via Sant’Andrea, circa un centinaio di metri di strada. 12 in totale i quadri disegnati a partire da rose, gerbere, garofani e altri fiori, tra i quali spicca anche quello intitolato 'Rumore' e dedicato alla mitica Raffaella Carrà, scomparsa la scorsa estate.

Per completare le opere, i maestri infioratori, arrivati direttamente dalla Sicilia, hanno lavorato per 72 ore, utilizzando complessivamente 200mila fiori. Le raffigurazioni sono state messe a punto da 10 esponenti della moda milanese e da marchi come Moschino e Sergio Rossi, che tra non molto tempo apriranno nella via. La manifestazione ha preso vita grazie al supporto di Hines, società del real estate, in collaborazione con l’Associazione Amici di Via della Spiga, e con i patrocini del Comune di Milano e del Comune di Noto, con la partecipazione di Foody Mercato Agroalimentare Milano - Mercato Fiori, Pastor Flowers e il sostegno dell’Istituto Comprensivo Milano - Spiga.

La fioritura della via, spiegano gli organizzatori dell'iniziativa, assume un ulteriore valore simbolico, segnando la conclusione dei lavori di riqualificazione di Palazzo Pertusati, ormai già conosciuto con il nome di Spiga 26, rinnovato spazio di Hines con una superficie di circa 13mila metri quadrati a uso misto, di cui 3mila metri quadrati dedicati al retail, e una corte interna di 180 metri quadrati.