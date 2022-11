La raccolta firme per cancellare i nuovi divieti di Area B

Stop Area B. Nel weekend la Lega torna in piazza a Milano per portare avanti la propria battaglia contro i nuovi divieti della Ztl milanese, che da ottobre ormai è off limits anche le auto benzina euro 2 e per i diesel euro 4 ed euro 5.

Attivisti del partito, si legge in una nota, saranno tra "tra la gente nelle principali piazze dell’area metropolitana di Milano per raccogliere le firme in favore di una petizione rivolta al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per bloccare l’Area B e i suoi divieti di circolazione per i veicoli euro 5 diesel ed euro 2 benzina". Una "richiesta di buon senso, che abbiamo già presentato nei consigli comunali del milanese e che ora chiediamo a tutti i cittadini di sostenere ai nostri gazebo, in un momento di evidenti difficoltà economiche che imprese, lavoratori e famiglie stanno affrontando e che - concludono dal Carroccio - non permettono loro di sostituire i mezzi interessati, sobbarcandosi spese insostenibili".

Sabato scorso il centrodestra compatto si era ritrovato fuori da palazzo Marino per protestare ancora una volta contro Area B. "Abbiamo chiesto una pausa di riflessione di almeno un anno perché le condizioni dei cittadini non sono tali da poter affrontare un'altra gabella per poter venire a lavorare a Milano - aveva spiegato il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Stefano Maullu -. Abbiamo chiesto poi un monitoraggio dell'aria perché questo è un provvedimento di totale ininfluenza rispetto ai benefici ambientali".

"Sappiamo che il rapporto sull'inquinamento tra auto e caldaie è uno a sette - aveva invece detto il coordinatore milanese della Lega, Stefano Bolognini -. Nonostante l'introduzione di Area B poi sono aumentate le auto che entrano a Milano ed è aumentato anche l'inquinamento quindi parliamo di un provvedimento folle. Comuni come quello di Sesto San Giovanni subiscono questa scelta senza potere replicare". "Protestiamo ancora una volta affinché il sindaco Sala torni su suoi passi - aveva concluso il capogruppo di Forza Italia al Comune di Milano, Alessandro De Chirico -. Il tavolo che avevamo chiesto con Regione Lombardia inoltre ancora non è stato convocato".