2mila firme in un pomeriggio per vincolare l'Ippodromo La Maura (e non farci lo stadio)

Migliaia di persone all'Ippodromo La Maura, domenica pomeriggio, per sostenere la raccolta firme con cui si chiede di porre un vincolo monumentale sulla struttura, come già sussiste sull'Ippodromo del Galoppo e su quello di Trenno. Lo scopo dei promotori è quello di bloccare ogni ipotesi di costruzione all'interno, prima tra tutte il nuovo eventuale stadio del Milan, di cui si è molto parlato negli ultimi mesi.

Per i rossoneri si tratta di un 'piano B' rispetto all'idea di edificare uno stadio accanto all'attuale Meazza (demolendolo), insieme all'Inter. Anche i nerazzurri stanno elaborando eventuali 'piani B', nel caso in cui quell'idea dovesse tramontare. Ma i residenti dei quartieri limitrofi alla Maura (che si trova in via Lampugnano) non ci stanno e lo hanno dimostrato prima con una catena umana intorno all'ippodromo, il 19 marzo, e ora, l'11 giugno, con quasi 2mila firme in un pomeriggio.

"La politica la vedo sempre più praticata direttamente sul territorio, da parte di cittadini che non accettano di essere relegati al ruolo di spettatori, o di elettori obbedienti", commenta Enrico Fedrighini, consigliere comunale della Lista Sala, tra i promotori della campagna: "Un andirivieni ininterrotto per firmare, consegnare e ritirare moduli. Per costruire insieme un città a misura di persone e non di palazzinari".