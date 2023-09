"Di Milano si muore": quattro manifestazioni di ciclisti per "bloccare la città"

Giovedì 21 settembre è la giornata di una grande manifestazione di ciclisti per chiedere che sia fermata la strage in strada su due ruote. Diverse associazioni che promuovono la mobilità dolce si sono date appuntamento per le sette di sera, in quattro punti del centro di Milano, lungo la circonvallazione dei Bastioni: viale Bianca Maria (angolo Mascagni), viale Beatrice d'Este (angolo Melegnano), viale di Porta Vercellina (angolo Biffi) e Bastioni di Porta Nuova (angolo Solferino).

La manifestazione è stata indetta dopo l'ultima tragedia, avvenuta nel quartiere Adriano lunedì mattina, quando la 75enne Nina Pansini è stata travolta e uccisa da un camion dell'Amsa. Ma, dall'inizio dell'anno, i morti nelle strade sono stati 20, di cui 8 pedoni e 5 ciclisti. 'Adesso fermiamo la città', lo slogan prescelto per la manifestazione. Secondo le associazioni che l'hanno organizzata, "la città deve fermarsi per ripartire al ritmo giusto: quello delle persone, prima della velocità e del profitto a ogni costo".

Le richieste? La città a 30 km/h, le strade 'scolastiche' in ogni scuola. E in generale "una città ciclabile dappertutto e per tutte le capacità, con lo stop alla tolleranza del parcheggio selvaggio e il ripristino immediato delle domeniche a piedi per accompagnare il cambiamento". La protesta dovrebbe scattare poco prima delle 19, quando i manifestanti bloccheranno i quattro punti nevralgici della città, dove sono situati attraversamenti pedonali senza semafori. L'idea è di percorrerli a piedi e "bloccare la città".