Richiamare l'opinione pubblica sul tema delle morti sul lavoro. A pochi giorni dalla Festa dei Lavoratori, Uil Lombardia, Uil Nazionale e Ital Uil Nazionale scendono in piazza con un'iniziativa dal forte impatto. Venerdì 10 maggio, a partire dalle 10, piazza della Scala verrà riempita con 172 bare, tante quanti sono i morti sul lavoro che la Lombardia ha registrato nel 2023. E già in nei primi tre mesi del 2024 i decessi sono stati 41.

Il flash mob, scrivono gli organizzatori in una nota, "servire a ricordare chi, alla fine della giornata, non ha più fatto ritorno alle proprie case e ai propri cari, per non rassegnarsi all’idea assurda che si tratti di morti inevitabili, per sollecitare la politica e il governo a mettere in campo tutti i provvedimenti necessari a rafforzar la prevenzione, a investire in sicurezza, a sanzionare giustamente i trasgressori".

Di fronte a Palazzo Marino interverranno diversi esponenti a partire dal sindaco di Milano Beppe Sala. Presenti anche il segretario generale Uil Lombardia, Enrico Vizza, il presidente di Ital Uil Nazionale, Giuliano Zignani, e il segretario generale Uil PierPaolo Bombardieri.