"Basta inquinamento a Milano. Sala, möves"

"Sala, möves". Questo l'inivito, in dialetto milanese, che il gruppo locale di Greenpeace ha rivolto al sindaco Beppe Sala, durante un flashmob davanti a Palazzo Marino, realizzato nei giorni scorsi. L'associazione ambientalista si è presentata davanti alla sede del Comune in vista della pubblicazione dei risultati di un sondaggio di opinione commissionato a Ipsos sulla percezione che i milanesi hanno della mobilità nel capoluogo lombardo.

L'indagine mette il luce come a impensierire maggiormente i cittadini sia la gestione del traffico e degli ingorghi, considerata l'aspetto su cui è più urgente agire per migliorare la mobilità (secondo il 48% dei cittadini intervistati). Il 66% delle persone intervistate, poi, è a favore dell’aumento delle zone pedonali in città; mentre il 49% ha dichiarato che utilizzerebbe di più i mezzi pubblici se fossero meno affollati e il 35% se fossero più frequenti e presenti anche di notte.

"Le milanesi e i milanesi vogliono una città meno trafficata e meno inquinata - dichiarano le volontarie e i volontari del gruppo locale di Greenpeace -. L’incuria delle strade costituisce uno degli aspetti più critici e urgenti da affrontare, anche perché risulta essere il principale disincentivo all’uso della bicicletta (46% delle persone intervistate), mezzo ancora troppo poco diffuso in città. Maggiore manutenzione della pavimentazione, ampliamento di aree verdi e pedonabili, incremento delle corse dei mezzi pubblici e dei collegamenti tra le periferie, anche di notte, sono gli interventi che le cittadine e i cittadini richiedono per vivere al meglio la propria città".

Greenpeace Milano ha chiesto al sindaco un incontro per presentare i risultati del sondaggio sulla mobilità urbana, condotto, oltre che a Milano, anche a Roma, Torino, Napoli, Bari, Palermo, Genova e Pisa.