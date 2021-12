I bimbi che si sono "rotti i polmoni"

Maschere antigas, travestimenti da supereroi e un messaggio chiarissimo. Genitori, bimbi e attivisti insieme in strada lunedì mattina fuori dalla scuola Ciresola di viale Brianza per un flash mob organizzato da Legambiente per "ribadire la necessità di mettere in pratica politiche ambientali più severe per contrastare la scarsa qualità dell’aria".

"Le scuole sono tra i luoghi più sensibili al rischio sanitario e sociale di inquinamento atmosferico come quello registrato in città. Secondo Amat, oltre il 40% delle polveri sottili in città è dovuto al traffico: a maggior ragione in un contesto come quello della scuola di Viale Brianza, altamente congestionato, il bilancino con le altre fonti inquinanti non può tornare, sono gli autoveicoli a costituire la minaccia più grave", hanno sottolineato dall'associazione, ricordando che "Milano ha da tempo superato il tetto di trentacinque giorni sopra il limite consentito di 50 μg di Pm10 per m3 di aria",

"Non possiamo continuare a perdere tempo: la strada per una mobilità meno inquinante, sia individuale sia collettiva, è da tempo evidente, ma in Lombardia si va a rilento. Il 2022 sarà l’anno della nuova direttiva europea sulla qualità dell’aria. Come ci si sta attrezzando per far fronte a parametri sempre più stringenti?”, si domanda Federico Del Prete, responsabile mobilità e spazio pubblico di Legambiente Lombardia. "Se non vogliamo pagare ancora più cara la lentezza fin qui dimostrata dobbiamo accelerare il cambiamento. Con il flash mob abbiamo anche voluto affermare quanto sia importante il rispetto e la credibilità di noi adulti nei confronti delle nuove generazioni", ha rimarcato.

Motivo per cui il flash mob ha visto protagonisti genitori e piccoli, travestiti da supereroi perché "per andare a scuola ci vogliono i super porteri". "L’emergenza pandemica, con i suoi alti e bassi, ha rallentato la piena attivazione di Area B, soprattutto per quanto riguarda i divieti di ingresso giornaliero delle auto diesel, in piena sintonia con le direttive imposte da regione Lombardia, che a fermare i diesel Euro 4 non pensa minimamente, dato, appunto, l’alibi dello stato di emergenza in vigore. Anche altri veicoli come i diesel Euro 0-3, che avrebbero dovuto essere esclusi da Area B, possono oggi assurdamente circolare se dotati del dispositivo Move In di Regione Lombardia", ha ricordato Legambiente, chiarendo che appare "evidente come la Lombardia non sia pronta ad affrontare la sfida dell'aria pulita".

"In tutto ciò, Arpa Lombardia fa sapere che proprio da oggi le condizioni meteorologiche sono molto favorevoli all’accumulo degli inquinanti. Per i 1.100 studenti di ogni ordine e grado dell’Ics Ciresola sarà più difficile respirare, ma - ha concluso Del Prete - anche semplicemente ascoltare le lezioni perché il rumore che arriva dalla strada, anche a finestre chiuse, risulta insopportabile".