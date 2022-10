Una danza e un canto per la libertà delle donne in Iran

Una call to action per artisti lanciata poche ore prima dell’associazione culturale no profit Esplorazioni Contemporanee per condividere un momento di libera interpretazione, riflessione e creazione collettiva a supporto della causa iraniana, con l'hashtag #ArtistsForIran. Così alla Cascina nascosta, all’interno del Parco Sempione di Milano, si sono ritrovati una trentina di danzatori, fotografi e musicisti.

C'era anche la cantante iraniana Sahb? Khalili Amiri, autrice di un emozionante canto su cui gli artisti hanno dato libera interpretazione della propria 'danza della libertà', lasciandosi ispirare e trasportare da una melodia dai toni malinconici ma allo stesso tempo ricca di speranza.

"Abbiamo sentito la forte esigenza di empatizzare con le donne vittime delle discriminazioni, interpretando la loro lotta partita da singole rivendicazioni per la libertà, ma ora esplosa nel paese e oltre confine contro un sistema obsoleto che non funziona più per nessuno", commentano Laura Ziccardi, coreografa e docente del Centro di Formazione Aida di Milano, e Sonia Santagostino, fotografa e docente dell'Istituto italiano di fotografia di Milano, ideatrici dell'iniziativa.