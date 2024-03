Flavio Briatore operato al cuore per un tumore

Flavio Briatore operato per la rimozione di tumore benigno al cuore scoperto casualmente durante un check up di routine. La vicenda è stata raccontata dallo stesso imprenditore con un video sul suo profilo Instagram. "Dieci giorni fa sono stato al San Raffaele per fare un check up e mi hanno trovato un tumore benigno nel cuore. Sono intervenuti subito, sono stato dieci giorni al San Raffaele e sono sparito da tutti i social", spiega Briatore nel video in cui si mostra particolarmente provato a seguito dell'intervento.

"Ragazzi facciamo prevenzione, il check up tutti gli anni. Non dobbiamo trascurarci, la prevenzione è fondamentale", spiega Flavio Briatore. L'imprenditore ha raccontato che i controlli medici li effettua con cadenza regolare. L'ultimo era stato un paio di anni fa e la massa non c'era. Poi passa ai ringraziamenti all'equipe di medici e, in particolare alla famiglia. "Voglio ringraziare Elisabetta Gregoraci che è stata con me sempre", l'ex moglie, infatti, non ha lasciato Briatore solo nemmeno un momento in questa fase delicata.

"Ho avuto tutti vicino", ha spiegato ringraziando anche il figlio che per andarlo a trovare in ospedale è volato a Milano da Monaco. "Da domani si ricomincia", conclude Briatore.