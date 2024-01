Fleximan arriva anche in Lombardia: due autovelox 'tagliati'

Autovelox tagliati e abbattuti. Dopo Veneto e Piemonte, Fleximan, com'è stato ribattezzato, ma non è detto - anzi - che l'autore sia un'unica persona, è arrivato in Lombardia. In provincia di Bergamo è infatti stato tagliato di netto il palo dell'autovelox fisso collocato sulla statale 42 ad Albano Sant'Alessandro, in direzione Lovere.

L'episodio, il secondo dopo un analogo 'intervento' nel Cremonese, a Martignana di Po, confermerebbe che anche in Lombardia potrebbe esserci un'ondata di danneggiamenti degli autovelox.

Nelle ultime settimane sono già una decina gli autovelox finiti nel mirino del presunto Fleximen (o dei suoi emulatori): di questi otto sono in Veneto, uno anche in Piemonte.