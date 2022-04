A Milano apre una focacceria messinese gourmet

Focacce e pane creati soprattutto a partire da antichi grani siciliani e lievito madre, e poi serviti in versione gourmet. È Cannata Bakery, la focacceria del maestro panificatore Tommaso Cannata che, dopo aver aperto a Messina, arriva anche a Milano.

Il locale era stato inaugurato 10 anni fa, nel 2012, in centro a Messina, venendo gestito da Cannata, alla terza generazione nell'arte della panificazione, insieme alla moglie Nicoletta e ai figli Salvo e Chiara. Anche nel capoluogo lombardo, Cannata Sicilian Bakery avrà la forma già assunta in Sicilia, ovvero quella di un panificio con caffetteria e laboratorio a vista. Le ricette seguite - si legge sul sito del locale - uniscono l’amore per una tradizione ritrovata e l’attenzione ai nuovi sistemi di produzione e coltivazione biologici.

"Stiamo individuando la location ideale - spiega a MilanoToday Nicoletta Asterite -. Una volta scelto il posto, che sarà comunque in una zona centrale, dovremmo riuscire a inaugurarlo entro l'estate. Il nostro sogno, in futuro, è aprire altri punti vendita utilizzando il formato che ha già riscosso tanto successo a Messina, ovvero quello di un panificio, di circa cinquanta metri quadri, dove vengono proposti i nostri prodotti di punta".

Tra specialità preparate, il 'pidone' alla Messinese, un calzone con scarola, acciughe e tuma (un primosale con latte di pecora) e gli 'arancinu', con panatura esterna di grani antichi e ripieno con riso locale e diverse farciture. "Le ricette da noi seguite - continua Nicoletta - sono quelle di mia mamma e mia nonna, che erano entrambe ottime cuoche. Quindi ci saranno focaccia messinese, con scarola, pomodorini freschi, tuma e acciuga siciliana; ma anche prodotti da gatronomia come pasta al forno e braciole messinesi (carne con pangrattato, parmigiano e pepe). La cucina è quella che si mangerebbe in una casa siciliana, perché tutto viene fatto senza alcun preparato e il 90% delle materie prime viene dalla nostra terra: tutte le settimane facciamo arrivare carciofi, arance e limoni siciliani".

Tommaso Cannata, che a Milano è già presente con il ristorante I compari, è tra i fondatori, insieme a Giuseppe Li Rosi e Paolo Caruso di Simenza, cumpagnìa siciliana sementi contadine, un'associazione di agricoltori custodi, valorizzatori, tecnici, ricercatori e appassionati della biodiversità siciliana di interesse agrario uniti dalla volontà di tutelare e valorizzare il vastissimo patrimonio dell’agrobiodiversità siciliana. Per realizzare pane e focacce, il forno Cannata utilizza un lievito madre che la famiglia custodisce da oltre 60 anni.