Focolaio covid alla Scala, ecco le nuove date per La Bayadère

"A seguito di alcuni casi di positività al covid-19 riscontrati nell'ambito della produzione del balletto La Bayadère e dei conseguenti provvedimenti di quarantena per i loro contatti, la direzione del Teatro alla Scala ha ritenuto, d'accordo con le autorità sanitarie, di posporre le rappresentazioni del titolo a partire da martedì 21 dicembre. L'anteprima Under30 originariamente programmata per il 14 dicembre avrà luogo lunedì 20 dicembre alle ore 14.30. Le rappresentazioni del 15 e 17 dicembre saranno riprese rispettivamente nei giorni 12 e 13 gennaio, sempre alle ore 20. Le altre recite restano invariate".

Lo scrive in una nota la Scala di Milano proposito del classico balletto su musica di Ludwig Minkus, andato in scena per la prima volta a San Pietroburgo nel 1877, è lo spettacolo di apertura della stagione di balletto 2021/2022. La Scala lo presenta nella coreografia creata da Rudolf Nureyev nel 1992 per l'Opéra di Parigi. Per la prima volta la Fondazione Nureyev concede a un'altra compagnia di riprenderla. Per questa occasione la Scala ha commissionato nuove scene e costumi a Luisa Spinatelli. Resta confermato l'incontro di presentazione per il ciclo 'Prima delle prime' Balletto martedì 14 alle ore 18 nel Ridotto dei Palchi.

L'ironia sul web per il focolaio

La notizia dei contagi nel corpo di ballo della Scala dopo la prima ha scatenato i social, che all'indomani dell'inaugurazione al celebre teatro di Milano commentano tra preoccupazione, rabbia e ironia, facendo balzare in vetta ai trend topic l'hashtag #ScalaInfetta.

Molti quelli che si indignano per la mancanza di distanziamento fra il pubblico: "La notizia 100 morti al giorno di covid e si battono le mani per 6 minuti al chiuso, dov'è finita l'umanità in questo paese?", tuona un utente. "Io infermiere rianimatore trivaccinato devo fare i turni da 72 ore perché tu devi applaudire la marcia Radetzky e sfoggiare la pelliccia di foca alla scala? Anche no grazie", sbotta un altro.

C'è anche chi commenta le misure adottate dal governo: "Il supergreenpass non funziona", scrive un'internauta. "Ottima idea organizzare un Covid party alla Scala", ironizza un altro. Alcuni si preoccupano per la salute di Mattarella: "Speriamo che il Presidente della Repubblica, forte delle sue 3 dosi, non sia stato contagiato", scrive qualcuno.

Molti quelli che reagiscono con sarcasmo: "Basta, è ora di eliminare il super green pass. Non possiamo permettere che la maggioranza dei vaccinati irresponsabili metta a repentaglio i sacrifici di noi no vax", commenta un utente. "Quindi non è bastato il super greenpass per evitare i contagi? Io però con tampone negativo non posso sedermi a fare colazione al bar!", si arrabbia un altro. "Hanno applaudito talmente tanto che hanno creato una nuova variante", conclude sdrammatizzando qualcuno.