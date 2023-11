Gli uffici del centro di Milano che saranno scaldati (anche) con la fogna

Gli uffici dell'agenzia regionale del Demanio di Milano, in corso Monforte, saranno scaldati con il calore delle fogne. Si tratta di un progetto di recupero del calore che vede coinvolte sia Mm che la proprietà degli uffici. Il fatto è stato reso noto dall'amministratore delegato di Mm, Francesco Mascolo, che è intervenuto a "Italia, direzione Nord" nella giornata di lunedì 27 novembre.

"Un progetto particolare - ha detto - che all'estero ha visto già delle buone implementazioni ma in Italia è primo del suo genere". "Nelle fognature - ha spiegato Mascolo - ci va un contenuto di calore elevatissimo dalle nostre case, ad esempio l'acqua calda delle docce o delle lavastoviglie. Ci sono dei tratti dove la temperatura non scende neanche in inverno sotto 18 gradi".

L'accordo, come ha spiegato, prevede all'interno di un progetto di revamping della sede di Corso Monforte dell'Agenzia regionale del Demanio di installare in un condotto fognario con determinate caratteristiche, portata circa 30 litri al secondo e temperature superiori a 18 gradi, di fatto una pompa di calore che va integrare la caldaia a gas metano che fornisce gli ambienti. Il sistema, è stato stimato, consentirà un risparmio del 40% di gas.