Emanuela Folliero ha ritrovato la borsa rubata alla mamma

È terminata con un “lieto fine” la disavventura che ha vissuto la mamma di Emanuela Folliero (derubata sulla metro lo scorso 18 giugno). L’anziana ha potuto recuperare tutti gli oggetti che le erano stati sottratti, tutto materiale che nei giorni scorsi era finito all’ufficio oggetti smarriti del comune di Milano.

Il furto era stato denunciato su Instagram e proprio sui social è arrivato il seguito. “A tutti voi che avete seguito la vicenda stiamo andando agli uffici oggetti”, ha detto Folliero all’inizio della clip. Successivamente l’inquadratura si sposta all’ufficio oggetti smarriti al cui interno c’è mamma Patrizia (96 anni e alcuni problemi motori che la costringono a usare il deambulatore).

All’interno della borsa non c’era nessun oggetto di valore, “solo” i ricordi di una vita intera da cui l’anziana non si separava mai. “Bene, sei contenta?”, la domanda che Emanuela Folliero rivolge alla madre. “Sì, sono contenta”. Non è mancato il ringraziamento all’ufficio del comune di Milano: “Grazie, grazie, grazie. Siete veramente efficienti e gentili”.