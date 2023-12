10 milioni ai Comuni per le barriere architettoniche: ecco chi li riceverà

La Regione Lombardia ha assegnato quasi 10 milioni e 341mila euro per abbattere le barriere architettoniche negli edifici privati. Il contributo è andato ai Comuni che hanno fatto richiesta comunicando i rispettivi fabbisogni. Lo rende noto l'assessorato alla casa. "Queste risorse sono destinate a necessità indicate da persone disabili residenti in alloggi privati", ha spiegato l'assessore Paolo Franco: "Parliamo di interventi dal valore anche contenuto, ma che incidono significativamente sulla qualità della vita dei cittadini, e che sono stati proprio richiesti dai cittadini".

L'assessore, spiegando che "tutti devono avere la possibilità di muoversi liberamente a casa propria", ha aggiunto che l'assessorato è pronto a incrementare le risorse nel caso in cui il finanziamento previsto non fosse sufficiente a soddisfare l'ammontare delle richieste. A livello provinciale l'importo più elevato (3 milioni e 133mila euro) è stato distribuito a Milano. Seguono Bergamo (un milione e mezzo) e Brescia (1 milione e 145mila euro). Poco sotto il milione di euro Monza-Brianza (947mila) e Como (863mila), poi Varese (787mila), Pavia (581mila) e Mantova (526mila). Infine Sondrio (464mila), Lecco (462mila), Cremona (410mila) e Lodi (193mila).

I Comuni milanesi che non hanno chiesto il contributo

Nel Milanese, quasi tutti i Comuni hanno fatto richiesta del contributo. Mancano all'appello 22 piccoli Comuni, tutti sotto i 10mila abitanti: Arconate, Assago, Bernate Ticino, Bubbiano, Calvignasco, Casarile, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Colturano, Cusago, Dresano, Gudo Visconti, Lacchiarella, Magnago, Morimondo, Nosate, Noviglio, Pessano con Bornago, Settala, Tribiano, Vernate e Zibido San Giacomo.